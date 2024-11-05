Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de yapılan asfalt serimi ve menfez imalatlarıyla yollar daha uzun ömürlü ve konforlu olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi modern şehircilik vizyonunun gereği olarak tüm ulaşım akslarında konfor sağlamak için üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze ilçesinde yapılan üstyapı çalışmalarıyla yollarda oluşan bozulmalar giderilirken yapılan menfez çalışmalarıyla da yağmur sularının yollara olası zararlarının önüne geçiliyor. Böylelikle araçların daha rahat bir şekilde yolları kullanması amaçlanıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Mudarlı yolunda, son kat aşınma asfalt serim çalışması da tamamlandı. Yol güvenliği için oto korkuluk imalatları yapılırken, yolun bir kısmında taş duvar, yağmursuyu tahliyesi için ise V kanal yapıldı. Önümüzdeki günlerde yol çizgileri de çekilecek olan Mudarlı yolu, Gebze’nin birçok köyüne ulaşımın sağlandığı ve yoğun trafiğin olduğu bir yol olmasıyla dikkat çekiyor. 2 bin 800 metre uzunluğa sahip, asfalt serim, oto korkuluk ve yağmursuyu ile taş duvar yapım çalışmalarının tamamlandığı yolda konforlu ve güvenli ulaşım sağlanmış oldu.

Gebze TÜBİTAK Vadisinin içerisinde bulunan Hayri Macar Caddesinde yağmur sularının tahliyesi için 500 metre uzunlukta 600’lük beton borular döşendi. Dere üzerinden geçişi sağlamak için geçiş noktasına 62 metrelik bir menfez inşa edilirken, Pelitli yolunun daraldığı kısımda da yolu genişletmek için mevcut menfez uzatıldı.