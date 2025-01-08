Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında vatandaşlara daha geniş bir alanda ulaşım hizmeti sağlayabilmek için 223 yeni kapalı durağı hizmete sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaelili vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca 223 kapalı durak kabinini hizmete aldı. Bakım ve onarım çalışmaları da yıl boyu devam etti.

Kent genelinde güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, ana arterler ve kırsal yollarda vatandaşların ulaşım hizmetinden yararlanması için durak kabini imalatına ve durak yerlerindeki temizliğe ara vermeden devam ediyor. 2024 yılında 223 kapalı durak kabini yapan Büyükşehir, il genelindeki 29 bin 39 adet durakta ise kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

BAKIM VE ONARIM

Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Bu kapsamda vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklar değiştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde otobüs durakları yapımı, bakımı ve onarımı kapsamında yıl boyunca 570 adet tabela durağın montaj ile sökülmesini de yaptı.

Ekipler 101 otobüs durağında boyama işlemi gerçekleştirdi. 2024 yılı içerisinde 153, kamu kurumları ve dış birimlerden gelen 2 bin 71 adet durak başvurusuna ait keşiflerin yapılması ve yerinde incelenmesi gerçekleştirildi. Yıl içerisinde 6 bin 272 adet durak yıkama işlemi ve 573 adet durağın bakım-onarım işlemi ekiplerce yapıldı.