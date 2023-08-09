Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Afşinli Ekrem Kalkan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalkan’ın cenazesinin otopsi işlemelerinin ardından Afşin’e getirilerek defnedileceği bildirildi.

Kocaeli Derince’de TMO’nun silosunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan (20) sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos günü yaşanan patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü etkilenmişti. Yaralılardan 6’sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1’i olan Ekrem Kalkan İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Kalkan’ın Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Gerger Mahallesi’nden olduğu öğrenilirken, cenazesinin otopsi işlemelerinin ardından memleketine getirileceği belirtildi.