Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, kar yağışına rağmen 4 gündür yanmaya devam ediyor.

17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir gün sonra alevleri söndürüp gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. Yangın, kar yağışına rağmen 4 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.