Yurt dışından gelerek Büyükşehir’in Barınma Merkezinde misafir edilen hasta ve refakatçileri, böyle bir hizmetin Avrupa’da bile olmadığını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ye sağlık sorunları nedeniyle gelip tedavi görmekte olan hasta ve refakatçilerine mağduriyet yaşamamaları için konaklama merkezinde ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir’in “Hastanız Size, Siz De Bize Emanetsiniz” sloganıyla başlattığı ve misafirperverliği öne çıkaran bu hizmeti vatandaştan tam not alıyor. Bu bağlamda farklı şehirlerden gelerek hizmetten faydalanan ve çok memnun kalan vatandaşlar Büyükşehir’e teşekkürlerini iletmek için Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse’yi ziyaret ederek Başkan Tahir Büyükakın’a mektup gönderdi. Avrupa’dan gelip Kocaeli’de tedavi gören misafirimiz Fatma Reis, “Ülkemde bu misafirperver hizmeti görmekten gurur duydum. Avrupa’da böyle bir hizmet şu anda yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti Avrupa’ya örnek olur” diye de belirtti.

MERKEZDE HİZMETTE SINIR YOK

Büyükşehir, İzmit’teki Konaklama Merkezinde şehir dışından gelen hastalara ve refakatçilerine tedavi süreçleri boyunca konaklama hizmeti veriyor. Hastaneden tedavi gördüğüne dair evrakını teslim eden hasta ve refakatçisi barınma merkezine giriş yaparak, kendisine tahsis edilen odaya geçiyor. Ayrıca vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek, çay ve çamaşırlarının yıkanması hizmeti ücretsiz veriliyor. Son derece güvenli bir ortamda hasta ve yakınlarına nöbetçi personel tarafından 24 saat hizmet sunuluyor.

BU HİZMET AVRUPAYA ÖRNEK OLUR

Misafirlerimizden Almanya Berlin’den gelen Fatma Reis, yaşadığı hizmetin güzelliğini anlat anlata bitiremedi. ‘’Bu hizmet Avrupa’da yok’’ diyen Fatnma Hanım, ‘’Avrupa Türkiye’yi bu konuda örnek almalı diyor’’ ifadesini kullandı. Fatma Reis, “Biz Avrupa’dan geliyoruz eşim rahatsız. Burada ölmek istemiyorum deyince Türkiye’ye geldik. İstanbul’da doktor akrabalarımız var tedavimize orada başladık. Düzce’de kızımın yanına taşındık. Düzce Hastanesinde doktorumuz Sinan hoca buraya tedavi için yönlendirdi. 1,5 aydır buradayız 2 haftamız kaldı. Burası evimiz gibi oldu çok memnunuz’’ diye konuştu.

ALMANYA’DA HASTANEYE BİLE ALMIYORLAR

‘’Allah buranın eksikliğini göstermesin. Oğlum Berlin’e gel böyle olmaz diyordu gelip buradaki hizmeti görünce çok şaşırdı’’ sözleriyle konuşmasına devam eden Fatma Hanım, ‘’Avrupa’da bile artık böyle hizmet yok. İstanbul’daki dayımın oğlu doktor, anlattım ona bu hizmeti böyle bir hizmeti kimse vermiyor nasıl olur diyerek şaşırdı. 3 öğün yemek veriliyor, çamaşırlarımız yıkanıyor, her şeyimizi veriyorlar, hizmet çok güzel. Bu hizmetin Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Avrupa’nın örnek alacağı bir hizmet var burada, çok memnunuz. Ben Avrupa’da doğdum eskiden çok iyiydi ama orası şu anda burada gördüğümüz hizmetlere bakarak çok geri kalmış durumda. Mesela Almanya’da eşimle hastaneye gidiyorum hastanenin kapısından içeri beni almıyorlar. Avrupa, Kocaeli’deki bu hizmetlerden geri kalmış durumda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZDILAR

Bir diğer hasta yakını Sevim Uzun ise “Kız kardeşimin rahatsızlığı için Karadeniz Ereğli’den buraya geldik. Burada bize sunulan imkânları çok beğendik. Karşılaştığım bu hizmetin güzelliğinin karşılığını görmesi gerektiğini düşündüm. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, burada çalışan personele yakınlıkları ve hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek istedim. Bunun için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse’yi ziyarette bulunduk. Bizi çok güzel karşıladı. Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür mektubumuzu ilettik. Burada sunulan bu imkânların devamlılığını dileriz. Bizlere konuşma imkânı verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

BU HİZMETİ VERENE DUACIYIM

Meryem Sivrioğlu, barınma merkezinde yaşadığı süreci şu şekilde anlattı; “Düzce’den geliyorum kanser hastasıyım. Düzce Tıp Fakültesinde kemoterapi gördüm. Düzce Atatürk Hastanesinde ameliyat oldum. Doktorum tedavi için Kocaeli’deki hastaneye gönderdi, 40 gündür buradayım. İnşallah şifa bulup gitmeyi ümit ediyorum. Kaldığım yerden çok memnunum, evimdeki gibi rahatım, kim düşündüyse Allah razı olsun. Burada üç öğün yemek yiyoruz, çamaşırlar yıkanıyor, kalacak yerin temizliği çok iyi ve her şeyden önce hiçbir ücret ödemedik. Bu imkanı bize sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyorum ona dualar ediyorum.”

HER BELEDİYEDE BU HİZMET OLMALI

Barınma merkez sakinlerinden Sevgi Yazıcı, “59 yaşındayım göğüs kanseriyim buraya Bolu İzzet Baysal Hastanesinden gönderdiler. 1 aydır tedavi görüyorum. Biraz titiz biriyim her yerde kalamam o sebeple gelmek istememiştim ama burada evimden daha rahat ediyorum. Evim de gibiyim her şey çok güzel hizmet eden kardeşlerimiz çok iyi Allah razı olsun. Kalacak yerimiz güzel yemeklerimiz güzel çarşıya gidiyoruz, geziyoruz hiçbir kısıtlaması yok. Bize çok güzel davranıyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun her belediye inşallah böyle imkânlar sunar örnek olmasını isterim” şeklinde konuştu. Misafirlerimizden Özer Akbulut ise “Erzurumluyum, Bolu’da yaşıyorum. Eşim kanser tedavisi görüyor, 1,5 aydır buradayız. Diğer belediyeler niye bu hizmeti vermiyor ki çok güzel bir hizmet. Belediyelerin hepsinin vermesi gerekir böyle hizmeti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan’ına çok teşekkür ediyorum” ifadesiyle hizmetten memnuniyetini dile getirdi.