Resmi internet sitesini yenileyerek tüm amatör maçları anlık olarak yayınlayacaklarını söyleyen Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, “Bu Türkiye’de bir ilk” dedi. Aydın, ayrıca kulüplerin kendi sağlıkçılarını bulmalarını, parasının da federasyon tarafından ödeneceğini söyledi.

Resmi internet sitesini yenileyerek tüm amatör maçları anlık olarak yayınlayacaklarını söyleyen Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, “Bu Türkiye’de bir ilk” dedi. Aydın, ayrıca kulüplerin kendi sağlıkçılarını bulmalarını, parasının da federasyon tarafından ödeneceğini söyledi.

KASKF Başkanı Murat Aydın, Süper Amatör Lig’de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya geldi. 25 kulüp başkanının katıldığı toplantıda Aydın, hem yeni projelerini anlattı hem de kulüplerden isteklerini sıraladı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek anlık maç takibinin yapılacağı sistemi anlatan KASKF Başkanı Murat Aydın, “Resmi internet sitemizde köklü değişiklikler yapıyoruz. Yeni bir uygulamamız olacak ve kentimizde oynanan maçları bu sistemle anlık olarak herkes takip edebilecek. Bu konu Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.

“Siz sağlıkçıyı bulun, ücretini biz ödeyelim”

Kulüplere kendi sağlıkçılarını bulmalarını söyleyen Murat Aydın, “Sağlıkçı belki birkaç hafta daha olmayacak. Bu konuya çok hassas bakıyoruz ve en çok önem gösteren şehirlerden biriyiz. Sağlık malzemesi alımı yapıyoruz. TFF bize sağlık malzemesi göndermedi, kendimiz tedarik edeceğiz. Sizden ricam; kimse ‘şifalı su mu dökeceğiz?’ demesin. Herkes kendi masörünü de bulacak. O kadar harcama yaparken sağlıkçı için de bütçe ayırın. Hepimiz birbirimize destek vereceğiz. Siz sağlıkçıyı bulun, ücretini biz ödeyelim. Özel bir sağlık sigortası sistemi hazırlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Spor Yasası’nın nasıl faydası olacağını bilmiyoruz”

Spor Yasası’na da değinen Aydın, “2022 Nisan’da Spor Kulüpleri Yasası çıktı. Artık dernek yok. Defterlerin tutulması, genel kurullar, alttan üste kadar sistemde değişiklikler olacak. Tüm amatör spor kulüplerinin işleyişi ile ilgili durgunluk var. Şirketleşme dönemi geliyor. Genel kurul yapamıyorsunuz. Herkes tüzük değişikliği yapacak. 200 futbol kulübümüzün, 160 diğer branş kulüplerimizin başkanları ve sorumluları ile bir araya geleceğiz. Yasanın nasıl bir faydası olacağı konusunda fikrimiz yok” ifadelerini kullandı.