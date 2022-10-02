Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 NK 5689 plakalı Citröen marka otomobil, 41 TG 241 plakalı Opel marka otomobil, 34 HU 9607 plakalı otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin yaralı olduğu tespit edildi. Her iki yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.