Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024’te tarım ve hayvancılığa verdiği 235 milyon lira değerinde 11 destekleme projesi ile Kocaeli’de 150 bin dekar araziyi ekilebilir hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklerle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda; gübre, tohum, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, modern sera ve arıcılık desteği başta olmak üzere 2024’te 235 milyon lira değerinde 11 proje hayata geçirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Ekilmemiş tarım arazisi kalmasın” hedefiyle tarım ve hayvancılığa verdiği can suyu desteklerle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kocaeli’nin en büyük kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Kırsal Kalkınma Destek Programı” kapsamında onlarca projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım hedefiyle 2024 yılında 150 bin dekar tarım arazini desteklemiş oldu. Bu da çiftçilerin verimli ve bereketli bir sezon geçirmesine katkı sağladı.

TARIMSAL ARAZİLERE SU GETİRİLDİ

Bir yandan çiftçilerin gelir düzeyini ve verimliliği artırmak, diğer yandan çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli gıda temini sağlamak için üreticilerin yanında olan Büyükşehir, Kocaeli’nde tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu çözmek, verimi artırmak ve yeni üretim alanlarını tarımsal üretime kazandırmak amacıyla “Toramanlar Gölet’i Tarımsal Sulama Projesini” hayata geçiriyor. Proje kapsamında 884 hektar alanın sulanabilmesi için 28.105 metre boru hattı yapılıyor. Projenin 1. etabına 125 milyon lira destek verildi.

TARIMA 235 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen projeler doğrultusunda, 2024 yılında 235 milyon lira değerindeki 11 proje hayata geçirildi. Yapılan desteklerle birlikte Kocaeli’nde yaklaşık 150 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı. Çiftçiler, Büyükşehir’in tarımsal destekleri ile bereketli ve verimli bir yılı geride bıraktı.

Büyükşehir, 2024’te artan gübre ve tohum fiyatları karşısında çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla Kocaeli genelinde pek çok hizmet veriyor. Bu kapsamda 4 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 1.180 ton kompoze gübre ile ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 4 bin 200 çiftçiye yüzde 50 ve 75 hibeli 1.535 ton arpa, dane ve silajlık mısır, yem bezelyesi, süt otundan oluşan yem bitkisi tohumu desteği verildi.

5,5 MİLYON AROMATİK BİTKİ TOPRAKLA BULUŞTU

2020’de başlatılan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ile de yaklaşık 1140 dekar alana yaklaşık 5,5 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi dikimi gerçekleştirildi. Alım garantili ve sözleşmeli üretim yapılan proje doğrultusunda 2024 yılında üreticilere 2,5 milyon lira değerinde makina bakımı, organik gübre, ilaç, hasat ve bitki desteği sağlandı.