Kocaeli’de vatandaşların yılbaşı gecesini güvenli geçirmeleri için tedbirler alındı. Zabıta, itfaiye, İSU, ve hasta nakil ambulansları yılbaşı akşamı teyakkuzda olacak.

Kocaeli’de vatandaşların yılbaşı gecesini güvenli geçirmeleri için tedbirler alındı. Zabıta, itfaiye, İSU, ve hasta nakil ambulansları yılbaşı akşamı teyakkuzda olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşını huzur ve güvenlik içinde karşılamaları, hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, şikayetlerin zamanında değerlendirebilmesi için tedbirler aldı. Çeşitli birimlerden nöbetçi ekipler oluşturdu. Özellikle acil durumlar için nöbetçi ekip sayıları artırıldı. Yılbaşı akşamında Zabıta Dairesi Başkanlığı 45 trafik ve 35 ihtisas zabıta ekibiyle sahada olacak. Zabıta ekipleri sorumlu oldukları güzergahlarda yaya ve araçlı devriyeler atacak. Ayrıca zabıta ekipleri işyerlerinde, trafik zabıta ekipleri güzergahlarda denetimlerini sürdürecek. Ekipler trafik akışında bir aksaklık yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışacak.

İtfaiye, İSU ve hasta nakil ambulansları da teyakkuzda olacak

Kocaeli İtfaiyesi de yılbaşı akşamında her zaman olduğu gibi görev başında olacak. Kocaeli İtfaiyesi 17 itfaiye istasyonu, 6 gönüllü itfaiye müfrezesi, 154 personelle görev başında olacak. İSU ise yılbaşı akşamında 12 ilçede 70 personel 42 araçtan oluşan 19 ekip kurdu. Muhtemel acil durumlara bu ekipler müdahale edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ambulanslarda görev de olacak.