Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde vatandaşların şikayetlerine konu olan başıboş atın kulak küpesinden sahibinin Tekirdağ’da yaşadığı tespit edildi. Çöpleri dağıttığı, trafiğe girerek araç ve yaya güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair ihbarlar bulunan at, Tekirdağ’a gönderildi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendilerine iletilen şikayetler doğrultusunda Şekerpınar Mahallesi’nde başıboş gezen at için harekete geçti. Çöpleri dağıttığı, trafiğe girerek araç ve yaya güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair şikayetler üzerine düğmeye basan zabıta ekipleri, başıboş dolaşan atı Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta buldu. Atın kulak küpesinden sahibinin Tekirdağ’da yaşadığı tespit edildi. At, gerekli temaslar sağlandıktan sonra Çayırova’ya gelen sahibine teslim edildi.