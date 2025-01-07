Kocaeli’de uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ve Darıca ilçelerinde 2 olayda toplam 8 şüpheli yakalandı. Çalışmalar neticesinde 304 gram sentetik kannabinoid, 11 sentetik ecza ve 4 bin 505 TL ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken yakalanan 2 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.Ş., E.D., B.K., B.Y., A.A. ve S.D. isimli 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.