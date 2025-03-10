Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 800 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 bıçak ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu çerçevede, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve 8 bıçak ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA