Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde narkotik madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 54 gram marihuana adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken M.Ç. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla 54 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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