Kocaeli Büyükşehir’in düzenlediği “Ustalara Saygı” konserinde sanatçı Metin Özülkü; Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarına hayat verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ustalara Saygı Metin Özülkü” konseri düzenleyerek sanatseverlere muhteşem bir gece sundu.Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarının seslendirildiği konserde, vefat yıldönümü nedeniyle Barış Manço için özel bir bölüm ayrıldı.

TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANELERİ ANISINA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun eşsiz müziği ve derin kültürüyle tanınan Barış Manço’nun vefatının yıl dönümünde, 1 Şubat Cumartesi akşamı anlam dolu bir konser düzenledi.

Bu özel gecede sahneye çıkan sevilen sanatçı Metin Özülkü; Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarını seslendirdi.

Ustalarıyla olan anılarını seyirci ile paylaşan Özülkü, “Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda duruşları, insanlıkları ve topluma kattıklarıyla da unutulmaz izler bıraktılar.

Onlar, müzikle toplumu birleştiren, kültürümüze ölümsüz eserler kazandıran gerçek ozanlardır. Bugün de onların şarkılarını söylemek, bu mirası yaşatmak, bizlere hem bir sorumluluk hem de tarifsiz bir mutluluk veriyor" dedi.Konserin müzik yönetmenliğini ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı mezunu olan ve birçok ünlü sanatçının müzik yönetmenliğini yapan Alkın Toy gerçekleştirdi.

İLGİ NEDENİYLE SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

“Ustalara Saygı Metin Özülkü Konseri” cumartesi akşamı Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle salon tıklım tıklım doldu. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş da izledi.

Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası şefi Engin Şen moderatörlüğündeki konserde, sanatçı Metin Özülkü ile müzikli sohbet programı gerçekleştirildi. Sohbet aralarında Özülkü; Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarını seslendirdi. Bu anlamlı konserin sonunda Başkan Vekili Berna Abiş, sanatçı Metin Özülkü vedeneyimli müzik yönetmeni Alkın Toy’a çiçek takdim etti.

BARIŞ MANÇO VEFAT GÜNÜNDE UNUTULMADI

Öte yandan konserde Barış Manço’ya ayrı bir parantez açıldı. Bilindiği gibi şarkıları ve sevilen karakteri ile Türk halkının yüreğinde özel bir yeri olan sanatçı, 1 Şubat 1999 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Sanatçının ani ölümü derin bir iz bırakırken, şarkıları yıllarca dillerden düşmeyerek seslendirilmeye devam edildi. “Ustalara Saygı ‘Metin Özülkü” konserinin 1 Şubat gününe denk gelmesi nedeniyle Barış Manço için özel bir bölüm oluşturuldu. Sanatçı Metin Özülkü, genç bir konservatuvar öğrencisi iken Barış Manço ile tanışmasını ve kendisiyle sokakta müzik yaptığı günü anlattı.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUARINDAN MEZUN

Bu arada konserin müzik yönetmenliğini birçok ünlü ses sanatçısı ile çalışan Alkın Toy yaptı. Başarılı müzik adamı için söz konusu konser daha da anlam taşıdı. Zira Toy, müzik kariyerine Büyükşehir Belediyesi ile adım attı. Yıllar önce yetenek sınavını kazanarak, konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazanan Alkın Toy, başarılı öğrenciliğini mezuniyet ile taçlandırdı. Toy, gecede Büyükşehir Belediye Konservatuvarı mezunu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.