Kocaeli'de Solaklar ile Yeşilova’yı birbirine bağladığı yaya üst geçidinin 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki çelik konstrüksiyonu gece yarısı monte edildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Solaklar Kavşağı Yaya Üst Geçidi’nin 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki dev çelik aksamının montajı, gece yarısı başarılı bir şekilde tamamlandı.

63 METRE UZUNLUKTA, 120 TON AĞIRLIĞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında vatandaşların konforu ve güvenliği için önemli çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında yapımına başlanan Solaklar Kavşağı Yaya Üst Geçidi’nin 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki çelik konstrüksiyonun ana montajı gece yapılan (31 Ocak Cuma) çalışmayla tamamlandı. Üst geçide çalışma bitiminde Türk bayrağı da asıldı. Tabliye betonunun dökülmesi ve andezit plak kaplama imalatının yapılmasının ardından üst geçit, vatandaşların hizmetine sunulacak. İki ayağında da engelli asansörü bulunan üst geçit, Solaklar ile Yeşilova’daki vatandaşların karşıya geçişlerini güvenli bir şekilde sağlamış olacak.

KOCAELİ’NİN EN UZUN TEK AÇIKLIKLI ÜST GEÇİDİ

Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi ile Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirerek sürücülere konforlu bir yolculuk sunan Kocaeli Büyükşehir, bölgede yaya geçişlerini de daha güvenli hale getirmek amacıyla İzmit Solaklar Kavşağı’nda başlattığı üst geçit çalışmasında sona geldi. Kocaeli’nin en uzun tek açıklıklı modern üst geçidin inşası, çelik aksamın montajı ile yüzde 90 seviyesine geldi.

ÇELİK AKSAMIN ANA MONTAJI GECE YARISI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje doğrultusunda, D-605 Karayolu üzerindeki Solaklar Üst Geçidi’nin 10 parçalık çelik aksamının oluşmasında 300 kilometre kaynak teli ve 1150 adet cıvata kullanıldı. Çelik konstrüksiyonunun tüm parçalarının kurulumu, yerde yapılan montaj çalışmalarıyla tek parça haline getirildi. Ekipler, İzmit ve Kandıra istikametini trafiğe kapatarak, gece yarısı 04:25’de 63 metre uzunluğunda ve 120 ton ağırlığındaki devasa çelik aksamı, özel vinç ekipmanları yardımıyla dikkatli bir şekilde üst geçide yerleştirdi. Yaklaşık 55 dakika süren çalışma sonunda, yol iki taraflı olarak trafiğe yeniden açıldı.

TABLİYE BETONU VE ANDEZİT PLAK KAPLAMA İŞİ KALDI

Çelik aksamın yerine oturtulmasının ardından, yüzde 90’ı tamamlanan projenin diğer aşamalarına geçildi. Daha önce asansör kuleleri ve merdivenlerin yapımını tamamlayan ekipler, bundan sonraki süreçte tabliye betonu dökecek ve andezit plak kaplama imalatı yapacak. Ekipler, üst geçidin tamamlanması için gece gündüz demeden titizlikle mesai harcıyor. Kalan işlerin tamamlanmasının ardından Solaklar Üst Geçidi, vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje kapsamında üst geçidin her iki ayağında da asansör yer alacak. Üst geçit özellikle engelli ve çocuklu bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlandı.