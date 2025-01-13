Erdek’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı Erdek’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Kocaeli’de ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üye olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi, İstanbul ve Kocaeli’deki 3 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2’si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha