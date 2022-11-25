Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tenha bir alanda cesedi bulunan 29 yaşındaki kadının Irak uyruklu olduğu, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığı ve saatler sonra cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi. Kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tenha bir alanda cesedi bulunan 29 yaşındaki kadının Irak uyruklu olduğu, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığı ve saatler sonra cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi. Kadının darp edildiği ve boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, dün Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkiinde meydana geldi. Tenha alanda çıplak halde hareketsiz yattığı iddia edilen bir kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, kadının darp edildiği tespit edildi. Genç kadının boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

1 şüpheli gözaltında

Ölü bulunan kadının Irak uyruklu Sarah Alı Shareef (29) olduğu belirlendi. Shareef’in Derince’de ikamet ettiği, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığı ve saatler sonra cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, kimlik tespiti için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gelen aile bireylerinden genç kadının annesi sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.