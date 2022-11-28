Düzce Üniversitesi, EKET Fuarcılık tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 6. Kocaeli Üniversite Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Düzce Üniversitesi, EKET Fuarcılık tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 6. Kocaeli Üniversite Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin katılım sağladığı organizasyonda, tanıtım stantlarının yanı sıra, birçok akademisyen tarafından lise son sınıf öğrencilerine ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri de gerçekleştirildi.

Fuarda yerini alan Düzce Üniversitesi’ne, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, bölümleri, nitelikli eğitimi, kampüs yaşamı, modern sosyal ve sportif tesisleri ile öğrencilere sunulan sayısız imkanlar hakkında önemli bilgiler paylaşan tanıtım görevlileri, Times Higher Education’ın yaptığı 2023 Dünya Üniversite Sıralamaları’nda (World University Rankings 2023) Düzce Üniversitesi’nin, ülkemiz üniversiteleri arasında “Fiziksel Bilimler” alanında birinci, “Mühendislik” alanında da devlet üniversiteleri arasında yine birinci sırada olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin sorduğu soruları detaylı bir şekilde cevaplayan Düzce Üniversitesi tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi’nin akademik başarıları, kariyer planlaması ve kampüs hayatı açısından yükseköğretimde doğru adres olduğunun altını çizdiler.