Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Elektronik Atık Günü kapsamında “Dijital İzler: Elektronik Atık ve Sürdürülebilir Gelecek” konulu panel gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile Uluslararası Elektronik Atık Günü kapsamında “Dijital İzler: Elektronik Atık ve Sürdürülebilir Gelecek” konulu panel düzenlendi.

Panel kapsamında atıkların yeniden kullanımı, onarımı ve geri kazanımı kavramları ele alındı. Panelde yaptığı konuşmada kullandığımız her cihazın bir gün atık olacağına ve bu atıkların çevreyi tehdit edebileceğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, ‘’Her geri dönüşüm kutusunu gördüğünüzde, aklınıza şu gelmeli; Benim seçimim, geleceğimi şekillendiriyor. Unutmayın, gelecek sizin ellerinizde’’ dedi.

Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Aysel Çetinkaya’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özbay, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. İdil Sayımer ve Exitcom Recyling Genel Müdürü Murat Ilgar da konuşmacı olarak katılım gösterdi.

SIFIR ATIĞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri kazanımının hem çevresel hem de ekonomik açıdan öneminin vurgulandığı panele Kocaeli Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Panelde öğrencilere hitaben konuşma gerçekleştiren Önem, dijital dünyada her gün bir yenilikle karşılaştığımızı söyleyerek asıl üzerinde durulması gereken konunun ise bu yeniliklerin arkasında yatan gerçekler olduğunu belirtti. Kullandığımız her cihazın bir gün atık olacağını ve bu atıkların çevreyi tehdit edebileceğine dikkat çeken Önem, konuşmasının devamında, “Soru şu: Biz, bu atıkları nasıl yönetiyoruz? Eğer birer tüketici olarak bu soruya duyarsız kalırsak, geleceğimiz ve dünyamız karanlık bir yola sapabilir. Ama birlikte hareket edersek, bu atıkları birer kaynak haline dönüştürebiliriz. Çünkü her elektronik atık, yeniden değerlendirilmesi gereken bir fırsattır" dedi.

Panel sonrasında ise “Quiz Flight Uygulaması” kullanılarak katılımcılar arasında yarışma düzenlendi.