Kocaeli Büyükşehir’in Gölcük Donanma Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde yaptığı Sezai Karakoç yaya üstgeçidi tamamlanma aşamasına geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Donanma Mahallesi D-130 Karayolu üzerine yapılan yaya üstgeçidinde asansör kulelerinin cam montajları yapıldı. Gölcük Donanma Mahallesi’nde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için inşa edilen çelik yapı; yayaların rahat, güvenli ve engelsiz bir ulaşımını sağlayacak. 2 adet asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak üstgeçit sayesinde Donanma Mahallesiyle Topçular Mahallesine geçiş sağlanacak.

DURAK YAPILDI

Türk edebiyatı ve fikir dünyamızın kutup yıldızı Sezai Karakoç’un ismini taşıyacak çelik yaya üstgeçidi için 1,750 metreküp kazı yapıldı. Çalışma kapsamında 300 metrelik istinat duvarı yapılırken üzerine çit imalatı da yapıldı. Toplu ulaşım araçlarının rahatlıkla dur-kalk yapabilmesi, yolcu indirebilmeleri için üstgeçit yanında yeni durak yapıldı.