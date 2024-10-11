Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona birbirinden güzel üç yeni oyunla giriş yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezona üç yeni oyunla merhaba dedi. 10 Ekim Perşembe günü perde açan Şehir Tiyatroları 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinde 3 ödüle layık görülen “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” ile oyunu ile izleyicisine kavuştu. Oyunun sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, oyunculara çiçek takdim etti.

SEYİRCİSİNE KAVUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 10 Ekim itibariyle izleyicisiyle buluştu. Şehir Tiyatrosu perdelerini Yücel Erten’in çevirdiği ve İlham Yazar’ın yönettiği ‘’Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” oyunu ile açtı. Oyunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal da izledi.

‘’BU SALONLAR BOŞ KALMAZ HEP DOLAR’’

26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde yılın en başarılı oyunu, yılın en başarılı sahne tasarımı ve yılın en başarılı kostüm tasarımı ödüllerine layık görülen “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi“ oyunu yine tiyatro severlerden tam not aldı. Gösterim sonrası misafirlere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal konuşmasında oyuna gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Şehir Tiyatroları’nda böyle güzel işler yapıldığı sürece bu salonlar hiç boş kalmaz, dolar taşar” dedi. Yeşildal konuşma sonrası oyunun başrolünü Aydın Sigalı ile paylaşan Funda İlhan’a tüm ekip adına çiçek takdim etti.

ÜÇ YENİ OYUN SERGİLENECEK

Programına hızla devam eden Şehir Tiyatroları, sezon boyunca “Savaş ve Barış”, “Radyo-u Hümayun”, “Vişne Bahçesi”, “Kılıçarslan”, “Aradığın Seni Arayandır”, “Çöp Atlas”, “Evvel Zaman İçinde” gibi izlenme rekorları kıran oyunlarını sergilemeye devam edecek. Öte yandan Şehir Tiyatroları; “Üç Jokerli Konken”, “Mimar Sinan” ve “Şebo Müzikali” oyunlarını da ilk kez seyircisinin beğenisine sunacak. Şehir Tiyatrolarının birbirinden güzel oyunlarını izlemek isteyen tiyatro severler “tiyatro.kocaeli.bel.tr” sayfasından online bilet alabilir, Şehir Tiyatroları’nın aylık programı için detaylı bilgilere ise instagram sayfasından ulaşabilir.