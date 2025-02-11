Kocaeli Büyükşehir’in düzenlediği sağlık seminerinde, rahim ağzı kanserinden korunmanın yöntemleri anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam konusunda toplum bilincini arttırmak amacıyla “Rahim Kanseri” ve “Kadın Hastalıkları” konulu farkındalık semineri düzenledi. Seminerde, rahim kanserinden korunmak için sigaradan uzak durulması gerektiğine vurgu yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN FARKINDALIK SEMİNERİ

Günümüzün yaygın hastalıklarından olan kadın hastalıkları ve rahim kanseri ile tıbben mücadele etmek mümkün olsa da birçok kişi hastalığa karşı bilinçsizlikten dolayı hayatını kaybetme noktasına gelebiliyor. Bu kapsamda hem erken tanı hem de rahim ağzı kanseri hakkında vatandaşları bilinçlendirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, “Rahim Kanseri” ve “Kadın Hastalıkları” konulu farkındalık semineri düzenledi.

KO-MEK KURSİYERLERİNDEN YOĞUN KATILIM

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Çeğil tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda verilen seminere KO-MEK kursiyerlerinin yoğun katılımı oldu. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen seminerde Opr. Dr. Çeğil, soru-cevap şeklinde katılımcıların merak ettiği konular hakkında bilgi verdi.

“SİGARA KULLANIMI RAHİM AĞZI KANSERİNİ ARTIRIYOR”

Rahim kanserinin tedavi yöntemleri konusunda detaylı açıklamalar yapan Opr. Dr. Yaşar Çeğil, “Bu tip vakalarda kötü bir durum kolay kolay beklemeyiz. Genellikle iyi huylu bir hastalıktır. Rahim ağzı kanseri oluşumunda sigara tüketimi oldukça önemli bir faktördür. Bu tür hastaların özellikle sigara ile arasına mesafe koymasında fayda var” dedi. Rahim kanserinde erken tanının önemli olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Çeğil, belirli yaş aralıklarında en geç 3 yılda bir muayene olunması gerektiğini belirtti.

“HPV VÜRÜSÜ TAŞIYAN HERKES KANSER OLMAZ”

Cinsel yollarla bulaşan HPV virüsü hakkında da bilgilendirmede bulunan Çeğil, “Rahim ağzı kanseri hastalarının yüzde 98’inde çift sarmalı DNA virüsü dediğimiz ve genellikle cinsel yollarla bulaşan HPV virüsü görülmüştür. Genellikle cinsel ilişki ile bulaşan bu virüsün yüzden fazla çeşidi vardır. HPV virüsü taşıyan herkes rahim ağzı kanseri olmaz. Kötü huylu bir hastalığı tespit etme konusunda rahim ağzı en avantajlı olduğumuz bölge” dedi. Ardından soru-cevap kısmına geçen ve katılımcıların merak ettiği konular hakkında bilgi veren Çeğil, hastalık nedeniyle düşen yaşam kalitesini yüksek tutmaları gerektiğini ifade etti.