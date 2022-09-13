Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı.

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli’de aniden bastıran sağanak, bazı ilçelerde etkili oldu. Özellikle Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sağanak dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.