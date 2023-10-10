Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir restoranda çıkan yangın sebebiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle kapalı olduğu öğrenilen restoranda yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde yangını söndürürken restoran ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.