Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkması neticesinde meydana gelen kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DRG 545 plakalı Fiat marka otomobil, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü, eşi ve çiftin bebeği yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.