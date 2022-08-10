Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 buçuk saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 buçuk saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra bölgeye sevk edilen helikopterler ile de müdahale sürdü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 buçuk saatlik zorlu mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.