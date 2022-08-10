Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Yangının, kesin olmamakla birlikte bir trafodan çıktığını tahmin ediyoruz. Devletin tüm imkanları seferber edildi" dedi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Yangının, kesin olmamakla birlikte bir trafodan çıktığını tahmin ediyoruz. Devletin tüm imkanları seferber edildi" dedi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra bölgeye sevk edilen helikopterler ile de müdahale sürdü. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Yangının, kesin olmamakla birlikte bir trafodan çıktığını tahmin ediyoruz. Devletin tüm imkanları seferber edildi. Orman bölge ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri tüm imkanlar seferber durumda. Yerleşim yerleri ile sanayi bölgesine yakın olması sebebiyle hassasiyet var. Alınan tedbirler ile sıkıntılı bir durum olmadan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak hava biraz rüzgarlı. Bunun için dikkatli bir şekilde ekiplerimizin çalışması sürüyor. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.