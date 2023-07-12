Kocaeli’de çeşitli suçlardan haklarında 1 ila 48 yıla kadar hapis cezası bulunan 28 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri süren şahısların yarın adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün planlı şekilde operasyon düzenledi. Oparasyon; hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan, haklarında 1 ila 48 yıla kadar hapis cezası bulunun şahıslara yönelik yapıldı. Operasyon neticesinde 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren 28 şahsın yarın adli mercilere çıkarılacağı öğrenildi.