Kocaeli’de zabıta ekipleri, okul kantinlerinde içecek, yiyecek ve hazır olarak öğrencilere sunulan malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor.

Kocaeli’de zabıta ekipleri, okul kantinlerinde içecek, yiyecek ve hazır olarak öğrencilere sunulan malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimlerini başlattı. Bu çerçevede, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ihtisas zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve hazır olarak öğrencilere sunulan malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin temiz tutulması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

Denetimler tüm ilçelerde eğitim ve öğretim dönemi boyunca devam edecek.