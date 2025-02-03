Kocaeli’de öğrencilerin okula giriş ve çıkışları, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler öncülüğünde sağlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmesini sağlamak amacıyla okul önlerinde güvenlik tedbirini yeni dönemin ilk gününde de sürdürdü.

OKUL YOLUNDA GÜVENLİ GEÇİŞ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Yarıyıl tatilinden çıkan öğrenciler ders başı yaparken, Kocaeli Büyükşehir’e bağlı zabıta ekipleri de okul önlerinde trafiği yöneterek güvenlik tedbirleri aldı. Okullarına yürüyerek gidip gelen öğrencilerin, özellikle karşıdan karşıya geçerken karşılaşabileceği risk faktörlerini ortadan kaldırmak için okul önlerinde uygulamalarını sıklaştıran ekipler, trafiği aksatmadan öğrencilerin okullarına ulaşmalarına yardımcı oldu.

VELİLER RAHAT NEFES ALIYOR

Büyükşehir zabıta ekipleri, eğitimin başlangıç saatlerinde olduğu gibi bitiş saatlerinde de minik öğrencilerin okul önlerindeki yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Özellikle karşıya geçişlerde dikkatli olan ekipler, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde evlerine ulaşımlarını sağlıyor. Uygulama sayesinde veliler rahat bir nefes alıyor.