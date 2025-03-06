Büyükşehir, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Başiskele Aydınkent İlk ve Ortaokulu’nda kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilen öğrenciler, afetlere karşı bilinçli olmanın önemini kavradı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Başiskele Aydınkent İlk ve Ortaokulu’nda kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat öncesinde, okula ait deprem tahliye planları gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapıldı. Ardından öğrencilere deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Öğretmenler de tahliye süreci hakkında bilgilendirildikten sonra tatbikat başlatıldı.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ UYGULANDI

Senaryoya göre, 1 Mart günü saat 10.30’da İstanbul merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem anında öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli, “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uyguladı. Sarsıntının geçmesiyle birlikte bina tahliye edilerek öğrenciler, öğretmenlerin yönlendirmesiyle bahçedeki toplanma alanına sınıf düzeninde sıralandı.

SENARYO GEREĞİ BİR ÖĞRENCİ MAHSUR KALDI

Tatbikat kapsamında, deprem sırasında yaralanan bir öğrenci senaryo gereği sınıfta mahsur kaldı. Olay yeri yönetim merkezi kurularak tahliye süreci devam ettirildi. Haberleşme, hasar tespit, arama-kurtarma, ilk yardım, yangın söndürme, toplanma alanı ve öğrenci teslim ekipleri görevlerini yerine getirdi. Arama-kurtarma ve ilk yardım ekipleri, yaralı öğrenciyi güvenli bir alana taşıyarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hasar tespit ekibinin incelemesi sonucunda okulda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

GERÇEKÇİ SENARYO EŞLİĞİNDE

Tatbikatın sonunda, güvenlik önlemleri kapsamında okul giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Acil durum toplanma alanında öğrenci sayımı yapıldı ve öğrenciler, velilere teslim edilirken ilgili formlar imzalatıldı. Gerçekçi senaryolar eşliğinde gerçekleştirilen tatbikat, öğrencilerin ve öğretmenlerin afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı. Büyükşehir yetkilileri, benzer tatbikatların farklı okullarda da gerçekleştirileceğini belirtti.