Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obeziteye karşı program başlattı.

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içerisinde yer alan katılımcılara yönelik 3 aylık takip sürecini içeren Obezite ile Mücadele programını başladı. Obezite ile Mücadele Programı amacının bireylerde aşırı kilo alma, Obezite hastalığı ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığının azaldığını ifade ediliyor. Program sayesinde kazandırılan dengeli beslenme, doğru nefes, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklediği görülüyor.

“Bana çok faydası oldu”

Anne Şehir Projesi sayesinde 17 kilo veren Hülya Keskin, “Daha önce araçla gidip geldiğim mesafeleri bu program sayesinde yürüyerek gidip gelmeye başladım. Alışverişlerim için yürümeyi tercih ediyorum. Mesela daha önce asansör kullanıyordum. Şu anda daha doğru nefes alıp daha sağlıklı olduğum için merdivenleri kullanıyorum. Bu bana daha enerjik ve daha mutlu hissettiriyor. Yemek yapma alışkanlığım değişti. Yemeğe daha az tuz, daha az yağ, daha az şeker katma alışkanlığı elde ettim. Yüksek karbonhidratlı yiyecekleri tüketmemeye başladım. Bu hem benim hem de ailemin sağlığı açısından çok faydası oldu” dedi.

Program öncesi uygulanan tetkikler

Sağlıklı Yaşam Okulunun Obezite ile Mücadele Programı Kocaeli’de iki farklı pilot tesiste yaklaşık 3 ay önce uygulanmaya başlandı. İlk önce katılımcılara kan tahlili, EKG, denge testi: doğru duruşun şeklinin ayakta duruş esnasındaki denge durumu, sağ, sol, ön, arka ve orta duruş analizi tetkikleri uygulandı. Hareket kabiliyetlerinin ve eklem hareketlerinin ölçümü yapıldı. Mevcut omurganın 3 boyutlu haritasının çekildi. Ayrıca metabolik ölçümle obezite durum testi uygulandı.

Program içeriği

Haftada 3 gün, günlük bir saat aktif egzersizle başlayan programda ayda 12 saat, üç ayda 36 saat aktif egzersiz programı hazırlandı. Katılımcıların haftada altı gün, günlük ortalama 10.000 adım atmaları teşvik ve takip edildi. İki haftada 1000 adım artırılarak haftada 60 bin, ayda 252 bin adım hedeflendi ve katılımcıların bu rakamlara ulaşması sağlandı. Günlük su tüketimi ve atılan adımlar çizelge halinde tutuldu. Kan tahlili sonuçlarına göre; uzman diyetisyen tarafından kişiye özel beslenme programı hazırlandı. Ayrıca katılımcıların, programa başlamadan önce nasıl beslendiklerine dair bilgi alındı. Fizyoterapist tarafından genel bilgilendirme semineri sonrasında, tedaviye ihtiyacı olan katılımcılara da bireysel egzersiz hareket planları çıkartıldı. Her hafta kilo, yağ, kas ve su ölçümü, her ay vücut ölçümü; omuz çevresi, üst kol (biceps-pazı) sağ ve sol, göğüs, karın, bel, kalça ve üst bacak sağ-sol ölçümleri gerçekleştirildi.