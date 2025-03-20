Kocaeli'ne bağlı Çayırova Akçakoca İlkokulu’nun minik öğrencileri, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelerek, sevimli dostlarımızla tanıştı ve merkez hakkında bilgi aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

İlçedeki okulların ziyaretler gerçekleştirdiği merkezin son konukları ise Akçakoca İlkokulu’nun minik öğrencileri oldu. Minik Çayırovalılar, öğretmenleriyle birlikte Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezine gelerek, sokaktaki can dostlarımız hakkında bilgi sahibi oldu.

CAN DOSTLARIMIZLA TANIŞTILAR

İlk olarak merkez sorumluları tarafından Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan minikler, daha sonra hep birlikte merkezi gezdi. Burada can dostlarımızın tedavi edildiği alanları da gören öğrenciler, daha sonra kedi ve köpeklerin bulunduğu alanı ziyaret etti. Son olarak merkezdeki kedi ve köpekleri besleyen Akçakoca İlkokulu öğrencileri, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. Öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı yüzlerinden okunurken, unutulmaz anılar biriktirdi.

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