Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutladıKOCAELİ (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923’te yazılan kurtuluş destanının gururu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde coşku ve heyecanla kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu sene 101’inci yaşını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı için kentin dört bir yanında etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar ve aileler bayramın tadını doyasıya çıkardı.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda organize edilen Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Lokomotif Çocuk Köyü ve çevre okul öğrencilerinin katıldığı Cumhuriyet yürüyüşüne öğretmenler, aileler, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve müdürler de eşlik etti. Yürüyüşte öğrenciler “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” yazan dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Lokomotif Çocuk Köyü’nün minik müzisyenleri sahne aldı. Marş-ritim çalışması ve koro gösterisi yapan minikler izleyenlerin beğenisi kazandı. Çevre okulların sahne gösterileri, ront ve müzikal performanslarıyla devam eden etkinlikte, animasyon ekibi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Bubble Show, Rafadan Tayfa maskotları ve tahta bacak gösterileri çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER

Diğer yandan çocuklar için özel atölyeler de düzenlendi. Melamin tabaktan bayrak yapımı, kitap ayracı, yaka kartı, taç yapımı ve büyük bayrak yapımı gibi el sanatları atölyeleri çocukların katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yüz boyama etkinliği, çocukların büyük ilgisini çekti. Çeşit çeşit renklerle yüzlerine bayrak, yıldız ve Cumhuriyet temalı desenler çizdiren minikler, arkadaşlarıyla birbirlerine göstererek mutluluklarını paylaştı.