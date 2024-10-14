Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesiyle kentteki kırsal mahallelerde çocuklara renkli etkinlikler düzenliyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında kentteki kırsal mahallerde çocuklara ve annelerine yönelik etkinlik düzenleniyor.

Proje, Kocaeli’nin kırsal mahallerinde eğitim gören çocuklar ve anneleri hedefliyor. Çocukların yeni eğitim dönemine daha enerji dolu başlamak, dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerileri gelişimine katkı sunarak eğlenecekleri bir alan oluşturmak, ayrıca ebeveynlerin de psikologlar ve diyetisyenler tarafından bilgilendirildiği, el sanatları ve hobi atölyelerinde sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen köy okulları projesi 2024-2025 eğitim döneminde Akmeşe İlkokulu’nda başladı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar; çini atölyesi, keçeden çerçeve atölyesi, kitap ayracı atölyesi, akıl-zeka oyunları atölyesi ve drama atölyelerine katıldı. Ayrıca Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleriyle oyun alanında keyifli vakit geçiren çocuklar bedenden oyuna ile eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında annelere yönelik ebru ve boncuk atölyesi düzenlendi. Etkinlik kapsamında birbirleriyle sosyalleşme imkanı bulan anneler daha sonra alanında uzman psikolog ve diyetisyenlerin aile bilgilendirme seminerine katıldı.