Kocaeli’de hükümlülerin rehabilite olması amacıyla hayata geçirilen kitap bağışı kampanyası, düzenlenen etkinlikle başlatıldı.

Kocaeli’de hükümlülerin rehabilite olması amacıyla hayata geçirilen kitap bağışı kampanyası, düzenlenen etkinlikle başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından hükümlüler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına Kocaeli Adliyesi’nden de destek verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentin 5 farklı noktasında stantlar açıldı. Kampanyanın 15 Şubat’a kadar devam edeceği öğrenildi.

"Kitapların çok büyük önemi var"

Kocaeli Adliyesi’nde düzenlenen "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, kitap bağışı kampanyasının önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Kapıcı, "Devletimizin adalet politikası gereği, cezaevlerine giren tutuklu ve hükümlülerin yararlanması amacıyla cezaevlerine kitap bağışı kampanyası yapılıyor. Bu vesileyle cezaevine tutuklu ve hükümlü giren insanlar, cezaevlerinde kitapları okuyarak bundan faydalanıyorlar. Ceza adaletinde biliyorsunuz devletimizin birkaç amacı var. Bunlardan en önemli amaçta cezaevlerine düşen hükümlü ve tutukluların ıslah edilip tekrar topluma kazandırılması. Bu çerçevede cezaevlerinde bulunan kitapların da çok büyük önemi var. Biz bütün katılımcı daire müdürlerimizden ve kamuoyundan cezaevlerindeki kitap kampanyasından desteklerini bekliyoruz" dedi.

Katılımcılar

Törende, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mehmet Serhan Aksoy, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Nazif Yüce, cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personelleri yer aldı.