Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kocaeli’de kurbanlık hayvan girişleri başladı. Görevli veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık ve evrak kontrollerinin ardından hayvanların girişi yapılıp vatandaşların satışına sunuluyor.

Kocaeli’de bulunan İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na kurbanlık hayvan girişleri başladı. Birçok besici, kamyon ve tır dolusu hayvanlarını bayramda satmak üzere alana getirdi. Girişi yapılacak hayvanların sağlık durumunu öncelikli gözeten İzmit Belediyesi Veteriner İşleri görevlisi veteriner hekimleri, küpe numarası, pasaport ve sevk belgesi gibi kontrolleri de gerçekleştiriyor. Evraklarında eksiklik bulunan hayvanların girişlerine görevli ekipler tarafından izin verilmiyor. Kocaeli’ye her Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi yine Ağrı ve Kars’tan da çok sayıda hayvan getirildiği görüldü.

“Sağlık kontrollerini öncelikli olarak gözden geçiriyoruz”

Öncelikli olarak sağlık kontrollerinin önemine değinen İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Cengiz, “Bugün itibariyle İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na kurbanlık hayvan girişlerimiz başladı. Biz de burada gelen hayvanların sağlık kontrollerini öncelikli olmak üzere gözden geçiriyoruz. Herhangi bir eksik aşısı var mı ya da sağlık problemi var mı diye kontrol ediyoruz. Daha sonra pazara girişini sağlıyoruz ve vatandaşların satışına sunuluyor. Bazı hayvanlar Ağrı, Kars gibi uzak mesafelerden geliyor. Bazı evrak hatları olabiliyor, hayvanların sevkinde eksiklikler olabiliyor, sevki olmayan hayvan gelebiliyor. Her ihtimale karşı bunları kabul etmiyoruz. Yolculuk esnasında 20-30 tane hayvan yan yana yolculuk yaptığı için 1-2 tanesinin kulak küpesi düşmüş olabiliyor. Biz bunu tespit edebiliyoruz. Bunlara tolerans sağlayabiliyoruz” diye konuştu.