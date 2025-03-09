SEKA Kağıt Müzesi, tarihi eserlerin restorasyonunda kullanılacak asitsiz kağıtları kendi atölyesinde butik olarak üretmeyi başardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’e bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, tarihi eserlerin onarımında kullanılan ve daha önce yalnızca yurt dışından temin edilebilen asitsiz kâğıtları “İhtisas Kağıdı Projesi” kapsamında üretmeyi başardı.

Üstelik bu özel üretim, doğaya dost bir alternatif olan kenevir bitkisiyle gerçekleştiriliyor.

TARİHİ ESERLER ASİTSİZ KÂĞITLARLA KORUNUYOR

Sanayi mirası olan SEKA Kâğıt Müzesi, Türkiye için önemli bir projeye imza attı. Türkiye’de daha önce üretilmeyen asitsiz kâğıtlar, geleneksel yöntemlerle Kocaeli’nde üretilerek hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak hem de dışa bağımlılığı azaltacak. Ayrıca kenevir bitkisinden üretilen bu özel kâğıtlar, el yazması eserlerin restorasyonunda kullanılabilecek.

SEKA Kâğıt Müzesi’nin Ar-Ge ekibinde yer alan Emre Külcü, “SEKA Kâğıt Müzesi’nde çeşitli kâğıt hamuru üretimi yöntemlerini kullanarak kâğıt hamuru elde ediyoruz. Aynı zamanda selüloz pişirmesi yaparak selüloz elde ediyoruz. Asitsiz kâğıt üretiminde alternatif bitkiler kullanmaya yönelik araştırmalarımızda kenevirden asitsiz kâğıt elde ettik. Kenevir yüksek selüloz oranına sahip çok dayanıklı ve kuvvetli bir bitki. Birçok sektörde olduğu gibi kâğıt endüstrisinde de kullanılıyor. Ürettiğimiz kağıt yalnızca tarihi eserleri korumakla kalmıyor, aynı zamanda doğayı da gözetiyor” dedi.

RESTORATÖRLERDEN ONAY ALDI

Geliştirilen asitsiz kâğıtlar, İstanbul Atatürk Kitaplığı’ndaki restoratörler tarafından test edilerek tarihi eserlerin korunması için uygunluğu onaylandı. Geleneksel kâğıtlarda bulunan asit, yıllar içinde kırılganlığa neden olarak el yazmalarına zarar verirken, SEKA Kâğıt Müzesi’nin proje kapsamında butik olarak ürettiği bu özel kâğıtlar, tarihi eserlerin uzun yıllar boyunca sağlıklı kalmasını sağlayacak ve kültürel mirasa katkı sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen bu yenilikçi proje, tarihi eserlerin korunmasında bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.

SEKA Kâğıt Müzesi, sanayi mirasını yaşatırken aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlamaya devam ediyor.