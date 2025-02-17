Kocaeli Büyükşehir, olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 kartını almaya gelemeyen 65 yaş üstü bireylerin kartlarını evlerine kadar teslim ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bu günlerde başvurusunu yapan ancak kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın 41 kartlarını “sosyal belediyecilik” anlayışıyla evlerine kadar teslim ediyor.

HIZLI, KALİTELİ VE GÜVENLİ BELEDİYECİLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı, kaliteli ve güvenli bir sosyal yardım ağı yürütme gayesiyle oluşturduğu 41 kart projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda, giyim, yakacak yardımı gibi pek çok kalemde destek olmaya devam ediyor. Başvuruların SİM üzerinden alındığı destek programında vatandaşlar, 41 kartlarını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na gelerek elden teslim alabiliyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği ve olumsuz hava koşullarının yaşandığı bu günlerde Büyükşehir, başvurusunu yapan ancak kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını “sosyal belediyecilik” anlayışıyla evlerine kadar teslim ediyor.

41 KARTLAR EVLERE KADAR TESLİM EDİLİYOR

Her koşulda vatandaşın yanında olmaya devam eden Büyükşehir, yaşı ya da engeli bulunan, onaylandığı halde 41 kartı almaya gelemeyen vatandaşların hizmetten kesintisiz faydalanması için pek çok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Kandıra’nın Kurtyeri mahallesinde yalnız yaşayan ve kartlarını alamayan 65 yaş üstü bireylere 41 kartları Büyükşehir personeli tarafından getirildi. Kartlarını teslim alan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir’e teşekkür etti.