Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kargo şubesine yüklü miktarda bandrolsüz tütün getirildiğini ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 2 ton 525 kilo tütün ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesine yüklü miktarda bandrolsüz tütün getirildiği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 ton 525 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.