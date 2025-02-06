Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kırsal ve yüksek kesimlerde araçları kara saplanan 12 kişiyi kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçları kara saplanan 12 kişi, Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yardımıyla araçları kardan kurtarılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve görevlilere teşekkür etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ YETİŞTİ

İzmit kırsalda ve Kartepe Kuzuyayla’da yola çıkan ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 araçtaki 12 vatandaşın yardımına Kocaeli Büyükşehir ekipleri yetişti. Vatandaşların karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan ekipler, olay yerlerine kısa sürede ulaştı. İş makineleriyle kara saplanan araçları çeken ve vatandaşları kurtaran ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKIN, KAR ZİNCİRİ BULUNDURUN

Karla mücadele çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi noktasında vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kar yağışı devam ettiği sürece Büyükşehir ekiplerinin sahada olacağı ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Kocaeli’nin 12 ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri, bölgede gündüz ve gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Yağışın etkili olduğu dağlık ve yüksek kesimlerdeki ana yollarda ve sokaklarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışıyor.

EKİPLER 24 SAAT GÖREVDE

Karla Mücadele Ekipleri, 440 personel ve 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe, Başiskele, Gebze, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde ve kırsalda konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocaeli’de kapalı yol bulunmuyor.