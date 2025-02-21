Kocaeli’de etkili olan "Altay kar fırtınası" etkisini arttırırken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Çocuklar ise karanlığa rağmen karın tadını çıkardı.

Marmara’yı etkisi altına alan Altay kar fırtınası, Kocaeli’de etkisini arttırdı. Kocaeli TEM Otoyolu’nda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, adeta göz gözü görmedi. Bazı araçlar ise kayarak kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Karın tadını ise her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Gecenin karanlığı ve soğuğuna aldırmayan çocuklar, kar topu savaşı yaptı. Poşetlerle kayan ve kardan adam yapan minikler, çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini dile getirdiler.