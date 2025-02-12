Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 235 araç-iş makinesi ve 440 personelle kar yağışına karşı aralıksız çalışıyor. Ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde tüm yollar açık tutuluyor.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücüler ile yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için küreme ve tuzlama çalışmaları 24 saat boyunca aralıksız sürdürülüyor. Kocaeli genelinde şu an itibariyle kapalı yol bulunmazken, Büyükşehir Belediyesi, 235 araç-iş makinesi ve 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor.