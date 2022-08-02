İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ işbirliğiyle yapılan 143 konutluk “KİPTAŞ İzmit Çınar Evler” projesinde hak sahiplerine anahtar teslimi başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ işbirliğiyle yapılan depreme dayanıklı 143 konutluk “KİPTAŞ İzmit Çınar Evler” projesinde geçtiğimiz haftalarda hak sahiplerinin evleri kura ile belirlenmişti. 1 Ağustos itibariyle İzmit Çınar Evlerinde hak sahiplerine anahtar teslimi başladı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt sosyal medyadan teslimlere başladıklarını duyurduğu paylaşımında, “İzmit Çınar Evler’in teslimine başladık! İBB, İzmit Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliği ile ürettiğimiz sosyal konut projemizle hak sahiplerimizin mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli. Bu proje, süreç yönetiminden tasarımına tüm Türkiye’ye örnek olacak” ifadelerini kullandı.