Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yakacak desteğinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara soba yardımında da bulunmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne eskiyen sobası için başvuruda bulunan 86 yaşındaki Ali Amca’nın talebi anında karşılandı. Yeni sobasına kavuşan Ali Amca, “Tahir Başkan dünyada bir tane” dedi.

SOBA DAĞITIMINA BAŞLANDI

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla Kocaeli’ni yeni yeni hizmetlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği sosyal destekleri sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yakacak desteğini ihtiyaç sahibi vatandaşların 41 kartlarına yatıran Büyükşehir, talep doğrultusunda bu kez soba dağıtımına başladı. Bu kapsamda eskiyen sobasını yenilemek isteyen 86 yaşındaki Ali Amca, Büyükşehir’e yaptığı müracaat sonrasında yeni sobasını teslim aldı.

“KIŞI RAHAT GEÇİRECEĞİM”

Başvuruların 153 ve Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) üzerinden alındığı projede sobalar, vatandaşın evine kadar götürülüp teslim ediliyor. 86 yaşında olan Ali Amca, eskiyen sobasını yenileyecek maddi gücü bulamayınca Büyükşehir’den destek istedi. Büyükşehir ekiplerinin evine kadar götürüp teslim ettiği sobayı görünce mutluluğunu dile getiren Ali Amca, “Sobam geldi, kışı rahat geçireceğim. Tahir Başkan dünyada bir tane” açıklamasını yaptı.