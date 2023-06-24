Kocaeli’de İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen, Otizm Spor ve Yaşam Evi resmen açıldı. Kentte ilk ve tek olan merkezin açılışına TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer katıldı. Otizmli gençler bilişsel ve fiziksel becerililerini geliştirebilecekken, merkez özel çocukların ailelerine de nefes olacak.

Otizmli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bireysel becerileri geliştirmek ve etkileşim temelli spor aktiviteleri hedefiyle İzmit Belediyesi tarafından hizmete alınan Otizm Spor ve Yaşam Evi resmen açıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde açılışı gerçekleştirilen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Özel İlkin Kılıçaslan, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Necdet Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli’de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Evin’de alanında uzman eğitmenler eşliğinde 3-25 yaş aralığındaki otizmli bireylere haftada iki gün olmak üzere 3-4 saatlik periyotlarla hizmet verilecek. Yaklaşık 4,5 dönüm alan üzerine kurulan merkezde, bin 160 metrekare kapalı alanda yapılan bilişsel ve duyusal aktivitelerle otizmli çocuklar akademik eğitim seviyesine hazırlanacak. 4 bin 120 metrekare açık alanda inşa edilen farklı modüler hizmet alanlarıyla ise çocukların fiziksel becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Öte yandan, otizmli bireylerin yakınlarını bilinçlendirmek ve ailelere destek olmak maksadıyla da çalışmalarda bulunulacak.

“Otizm her birimizin aslında farklılıklarla donattığı büyük bir mozaik

Merkezi tamamlamanın gururunu yaşadığını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Otizm her birimizin aslında farklılıklarla donattığı büyük bir mozaik bizim için bu anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda merkezimizde otizmli bireylerimiz ve ailelerine dokunmayı otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamayı, spor ve motor becerilerini geliştirmeyi, bilişsel, sosyal ve duyusal becerilerini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

“Diğer belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum”

Otizmli çocukların farklı görülmemesi ve topluma dahil edilmesi hususunun önemine vurgu yapan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, “Diğer belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum, önemli olan insanın işlenmesidir, topluma kazandırılmasıdır. Biz bu tür sosyal projelerde tabi ki belediyelerin asli görevlidir, bunun yanında devletin de yapması gereken görevlerdendir. Fakat her şeyi devletten beklemek de doğru bir şey değil. Eksiklikleri bizler tamamlayacağız. Bu bölge aynı zamanda Türkiye’de yıldızı parlayan bir şehir. Belediye başkanımız da böyle güzel projelere imza atacak. Bu kentin endüstri dokusunun yanında turizm dokusunu, sosyal projeleri farkındalıkları öne çıkarmak zorundayız” diye konuştu.

“Özel bireylerin özel ailesi olmakta çok önemli fedakarlık gerektiren bir şey”

1985 yılında 2 bin 500 çocuktan 1’i otizmli doğuyorken bugün 36 çocuktan 1’inin otizmli olduğunu ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, “Özel bireylerin özel ailesi olmakta çok önemli fedakarlık gerektiren bir şey. Burada o özel çocukların, özel gençlerin hayata toplumsal yaşama akranlarıyla aynı koşullarda yaşayabilme ve aynı koşullarda toplumda var olması önemli. Fakat o ailelerinde böyle bir ortamda nefes alabilecekleri bir alan oluşturulmuş olmasında çok kıymetli” şeklinde konuştu.

“İnşallah benim gibi nice çocuklar da başarılı olur”

9 aylıkken otizm tanısı almış buna rağmen yılmayarak eğitimin tamamlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bolümü öğrencisi Musa Can Gündoğan, “3 yaşından beri otizm eğitimi alıyorum ailemin desteği bana çok önemliydi. Verilen eğitimi alabilmek de önemliydi. Ben bunu başararak ilköğretim, ortaokul ve liseyi de tamamlayarak üniversiteye gelmiş bulanmaktayım. Otizm hastalık değil farkındalık. Otizmli bireylerin ellerinden tutulup bu imkan tanınırsa neler başarabileceklerini görüyoruz. İnşallah benim gibi nice çocuklar da başarılı olur." diye konuştu.

“Otizmli çocuklar çok ayrıcalıklı onlara hep birlikte sahip çıkar birlikte topluluğa kazandırmalıyız”

Merkezin otizmli çocukların yanı sıra, aileleri için de önemli olduğuna değinen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, “Mecliste seçilir seçilmez bu konuyla alakalı danışman arkadaşlarıma söylemiştim. Önümüzdeki günlerde meclise soru önergesi hem de kürsüde konuşacağım. Hepimiz engelli adayıyız. Otizm engel değil ama, otizmli çocuklar çok ayrıcalıklı onlara hep birlikte sahip çıkar birlikte topluluğa kazandırmalıyız. Ailelerin sosyal yaşamları sıfır. Türkiye’nin ücra köşeklerinde çocuklarına sahip çıkamayan hatta sokağa çıkıp pazar yapamayan anneleri biliyoruz. O nedenle bu ayrıcalıklı proje çok kıymetli” dedi.

Konuşmalarının ardından otizmli çocuklar piyano çaldı, sonra söyledikleri şarkılarla seyircilerin kulağının pasını sildi. Protokol üyeleri merkezde incelemelerde bulundu.