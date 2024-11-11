Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Kartepe’de iki otomobil ve bir tankerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 248 adet ruhsatsız tabanca, 248 adet şarjör, 8 kilogram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 100 dolar ile 150 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.