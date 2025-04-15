Kocaeli'ye bağlı Gölcük Belediyesi, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi personeline yönelik İSG eğitimi düzenlendi. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitimde İş Güvenliği Uzmanı Rabia Okşan Çalım tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularının önemi vurgulandı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamı ve istisnaları detaylandırıldığı eğitimde; işverenlerin, çalışanların ve yöneticilerin yükümlülükleri aktarıldı.

İŞ KAZALARI ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Eğitimde, işçi sağlığını koruma, işyerinin güvenliğini sağlama, İSG mevzuatının hukuki çerçevesi ve uygulama süreçleri hakkında bilgiler verildi. Risk yönetimi çerçevesinde fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk faktörleri ele alındı.

ALINABİLECEK TEDBİRLER AKTARILDI

İnteraktif bir şekilde süren eğitimde belediyelerde sıkça karşılaşılan düşme, kesik, yüksekten düşme, trafik kazaları, gürültüye bağlı işitme kaybı ve solunum hastalıkları gibi iş kazaları örnek olaylar üzerinden incelendi. Kazaların oluşum süreçleri ve önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler detaylı şekilde aktarıldı.