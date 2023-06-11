Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 08.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık malzemelerin bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan malzemelerin bulunduğu depodaki yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesi kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.