Kocaeli’de kentin geleneği haline gelen 36’ıncı kent bayramlaşması yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin ortak olarak düzenlediği “36. Kocaeli Kent Bayramlaşması”, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda Kocaeli protokolü ile kentin dinamikleri bir araya geldi. Bayramlaşma sonrasında da tüm katılımcılara Kocaeli’nin sembollerinden biri olan mancarlı pide ikram edildi. Programa TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Paşa, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, AK Parti ve MHP Kocaeli milletvekili adayları, dernek ve STK temsilcileri katıldı.

“Deprem felaketi sebebiyle buruk bir bayram”

Deprem felaketinden dolayı buruk bir bayram geçtiğini, oradakileri yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Artık Kocaeli’de bir gelenek oldu. Ayrı renkleri bir kenara bırakıp, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, kardeşliğin, beraberliğin, kardeşliğin, huzurun bir kıymet olduğunu hatırlayıp bir araya gelmeyi başarıyoruz. Bu kazanıma destek veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Buraya insanlar gönüllü bir şekilde geliyor. Buraya gelerek katkı veren kentimizin her bir ferdine şükranları borç biliyorum. Sayın valimizin şu an Kahramanmaraş’ta, ben de yarın sizleri temsilen Hatay’da olacağım. Deprem felaketi sebebiyle buruk bir bayram. Oradaki acıları dindirmek, onların yalnız olmadığını hissettirmek boynumuzun borcu. 1999’da onlar bizi yalnız bırakmadı biz de onları yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

"Yüce Mevla’dan bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak ise, “Büyük bir felaketin ardından idrak ettiğimiz, sevincini, huzurunu, mutluluğunu birlikte yaşadığımız Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle huzurlu, mutlu, sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Yüce Mevla’dan milletimize, memleketimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Deprem bölgesinde bayramlaşma için bulunan sayın valimizin hepinize bayram tebriğini ve selamlarını iletiyorum” dedi.

Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı’nda da bayramlaşma

Öte yandan, bayramlaşmanın sona ermesiyle polis evi ve İl Jandarma Komutanlığı’nda da bayramlaşmalar düzenlendi. İlk olarak Polis Evi’nde düzenlenen törene Kocaeli Vali vekili Salih Bıçak, Kocaeli İl Garnizon Komutanı Bülent Turan, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş ve polis ekipleri katıldı. AK Parti Kocaeli milletvekili adayı ve eski il Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da polis evine gelerek ekipler ile tek tek bayramlaştı. Sonrasında ise İl Jandarma Komutanlığı’na geçildi. Burada da tören gerçekleştirilip bayramlaşma yapıldı.